Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Гоши Шишова

У мальчика острый лимфобластный лейкоз

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 14-летнего Гоши Шишова. У него острый лимфобластный лейкоз. Мальчик уже перенёс трансплантацию костного мозга, но врачи обнаружили новую злокачественную опухоль. Гоше подобрали препарат, который может помочь победить болезнь. Но необходим ещё один курс лечения. На него требуется больше двух миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый. Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Препарат нужен как можно скорее.

Любимое развлечение Гоши - смотреть в окно, как на улице играют другие дети. Сам он выходит из дома очень редко - в основном по делу.

- Мне нельзя прыгать и бегать.

Когда ему было всего полтора года, врачи шокировали родителей. Гоше поставили смертельный диагноз - острый лимфобластный лейкоз.

Сейчас Гоше 14 лет, и он борется за жизнь. Позади - химиотерапия, ремиссия, рецидив, трансплантация костного мозга, снова недолгая ремиссия и опять рецидив. Лейкоз почти побеждён, но врачи обнаружили новую злокачественную опухоль в слизистой. Последняя химиотерапия, которая должна была убить ее, в итоге чуть не убила Гошу. У него развился отёк мозга. Это было под Новый 2022 год.

"Это был самый страшный Новый год. Это был такой шок. Гоша был без сознания, а я рядом… Вот это было то самое чувство, когда думаешь, как все плохо, а оказывается может быть ещё хуже", - говорит папа мальчика.

Но врачи нашли способ помочь. Подобрали препарат, который воздействует на опухоль точечно, не трогая остальные клетки. Он, как и химиотерапия, имеет огромные побочные эффекты, подходит не всем, но Гошин организм отреагировал именно так, как ждали.

"Мы получили очень хороший ответ, опухолевая масса значительно сократилась, остался минимальный объём. Учитывая такой хороший объект, мы бы хотели провести повторный курс", - заявила Аверьянова Мария, врач-гематолог дневного стационара для детей.

Препарат очень дорогой, средства на первый курс в начале года помогли собрать неравнодушные люди. И вот лекарства на исходе, Гоше значительно лучше, но лечение не закончено. Папа и сын не могут вернуться из Петербурга в родной Крым, к маме и брату.

"Врачи сказали нам сейчас никуда не уезжать, так как ждать некогда и нужно препарат срочно вводить. Нужно осуществить какие-то меры, шаги предпринять, чтобы побыстрее эти средства у нас появились, так как опухоль может снова начать расти", - сказал папа Гоши.

Гошин папа в отчаянии. Нужно срочно найти ещё 2 миллиона 400 тысяч рублей - столько стоит очередной курс. Иначе все годы борьбы за сына могут оказаться напрасными.

"Мы не просили бы, но деваться некуда. Приходится просить, мы рассчитываем, что нам окажут эту помощь, рассчитываем, что люди помогут", - заявил папа мальчика.

Папа и сын стараются проводить вместе все время, чтобы поддерживать друг друга. Кажется, спасение так близко, но вот это ожидание помощи, пожалуй, самое тяжелое испытание.

"Силы откуда-то берутся. Каждый раз все это переживаешь заново. Мы, я думаю, справимся, надеюсь, все получится", - заявил Максим, папа мальчика.

Они искренне верят: такая трудная борьба не может закончиться ничем. И Гоша обязательно победит болезнь. Ещё раз напомню - ждать Гоша не может, препарат нужен как можно скорее. Помочь просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Гоши Шишов, программа 1475

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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