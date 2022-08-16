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Два человека пострадали после детонации боеприпасов в Крыму

09:48
  • вторник
  • 16 августа 2022

Идет эвакуация

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о ситуации с детонацией боеприпасов в Джанкойском районе.

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"На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны, Росгвардии, экстренные службы", - говорит Аксенов на видео, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Прежде Министерство обороны России сообщило, что в районе села Майское в Крыму произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части.

Принимаются меры по тушению пожара, его причины выясняются, добавили в ведомстве.

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