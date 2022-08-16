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Российские военные уничтожили украинскую РЛС и командный пункт

09:38
  • вторник
  • 16 августа 2022

Россия продолжает спецоперацию по защите республик Донбасса

Российские военные в рамках спецоперации по защите республик Донбасса за сутки ликвидировали живую силу и военную технику ВСУ в 182 районах. Об этом во вторник, 16 августа, рассказали в Министерстве обороны России.

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Как уточнили в ведомстве, были поражены семь пунктов управления, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Соледара Донецкой народной республики.

Ликвидирована радиолокационная станция (РЛС) обнаружения и наведения целей ПВО в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области, склад боеприпасов в районе Зайцево Донецкой народной республики и склад горючего в районе Андреевки Харьковской области.

Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника в районах населенных пунктов Тополевка Луганской Народной Республики и Чаривное Херсонской области, а также три снаряда РСЗО в ДНР и Харьковской области.

Кроме того, российская авиация уничтожила в районе Андреевки командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что российские военнослужащие в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса четко выполняют поставленные задачи. Глава государства подчеркнул, что российские военные в рамках спецоперации шаг за шагом освобождают землю Донбасса и с честью выполняют свой долг, сражаясь за Россию и мир в Донецкой и Луганской народных республиках.

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