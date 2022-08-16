Мишустин назвал важной задачу авиакомпании "Аврора"

Глава правительства прибыл с рабочей поездкой в Читу

Михаил Мишустин сегодня прибыл с рабочей поездкой в Читу. Глава правительства обсудил с руководством Забайкальского края перспективы развития региона.

Отдельное внимание премьер уделил модернизации системы здравоохранения и программе "Дальневосточный квартал" - масштабному проекту по строительству доступного жилья. А в аэропорту Читы Мишустину рассказали об успешном развитии авиакомпании "Аврора".

"Связанность нашей страны – это одна из главных задач, которые сегодня решает в том числе дальневосточная авиакомпания. Но что также очень важно, это те самые тарифы, доступность для людей, для простых людей перелететь, приехать в соседний регион", - заявил Мишустин.

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