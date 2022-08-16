ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин назвал важной задачу авиакомпании "Аврора"

11:59
  • вторник
  • 16 августа 2022

Глава правительства прибыл с рабочей поездкой в Читу

Михаил Мишустин сегодня прибыл с рабочей поездкой в Читу. Глава правительства обсудил с руководством Забайкальского края перспективы развития региона.

Отдельное внимание премьер уделил модернизации системы здравоохранения и программе "Дальневосточный квартал" - масштабному проекту по строительству доступного жилья. А в аэропорту Читы Мишустину рассказали об успешном развитии авиакомпании "Аврора".

"Связанность нашей страны – это одна из главных задач, которые сегодня решает в том числе дальневосточная авиакомпания. Но что также очень важно, это те самые тарифы, доступность для людей, для простых людей перелететь, приехать в соседний регион", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Михаил Мишусти
Михаил Мишусти
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.