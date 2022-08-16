На позициях ВСУ нашли запрещенные к применению французские мины

Киевский режим его западные кураторы нарушили требования Женевской конвенции

В Донецкой республике после отступления националистов бойцы союзных сил вскрыли факты прямого нарушения киевским режимом и его западными спонсорами требований Женевской конвенции. Также военные опубликовали кадры боевой стрельбы расчётов реактивных систем залпового огня "Ураган".

Против такой огневой мощи у подразделений ВСУ практически нет шансов. После получения от разведки сведений о том, что в лесополосе националисты оборудовали опорный пункт, расчеты РСЗО "Ураган" занимают позицию и уже через несколько минут следует залп. Кадры с беспилотника фиксируют уничтожение объекта.

"Мы работаем, как правило, против высокоманевренных целей, в том числе против реактивной артиллерии противника. Очень важна скорость свертывания, потому что у противника имеются средства разведывания стартовых позиций", - заявил командир батареи, позывной "Вершина".

Высочайшая манёвренность - одно из преимуществ и зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Кроме того, эта машина может вести огонь даже в движении. Локатор постоянно сканирует воздушное пространство. На вооружении - 16 управляемых ракет, которые способны уничтожать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Но этот расчет сделал, кажется, невозможное - благодаря слаженным действиям удалось сбить баллистическую ракету "Точка-У". Ее обломки сейчас изучают саперы - осталась кассетная боевая часть, а опыт работы ЗРК "Тор-М2" по таким целям теперь, конечно же, будет использоваться нашими военными.

Успешно действуют на поле боя и артиллерийские подразделения Народной милиции ЛНР. Дмитрий Глазунов до 2018 года работал поваром в ресторане, но решил сменить профессию, когда понял, что остановить националистов можно, только если поднимется весь народ Донбасса.

"Переломным моментом стал тот случай в жизни, когда на нас начали нападать украинские оккупанты - закрылись рабочие места, выживать стало сложно. И я принял такое решение на семейном совете - пойти защищать нашу Родину", - сказал гвардии рядовой Дмитрий Глазунов.

В освобожденных районах Донбасса отряды пиротехнической службы МЧС России продолжают разминирование территории и объектов инфраструктуры. Очищено уже почти 450 гектаров, обнаружено почти 56 тысяч взрывоопасных предметов. Но работы еще очень много.

"14 августа южнее Артемовска ДНР на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2. Данные мины после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить. Их применение является прямым нарушением требований второго Протокола "О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", являющегося частью Женевской Конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Впрочем, для украинских националистов никакие конвенции - не указ. Так изо дня в день они продолжают бить из всех видов оружия по жилым кварталам населенных пунктов Донбасса. Накануне вечером новые удары ВСУ нанесли по Макеевке и Киевскому району Донецка.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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