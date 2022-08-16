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В Херсоне местные жители организовали ночные рейды для защиты от радикалов

11:53
  • вторник
  • 16 августа 2022

Люди сами следят за порядком на освобожденных Россией территориях

Предоставление российского гражданства, налаживание систем энергетики и водоснабжения. В освобождённые от украинских националистов города возвращается мирная жизнь. Однако в Запорожской и Херсонской областях местные жители всё ещё выходят на ночные рейды - дать коллективный отпор мародёрам и оставшимся неонацистам.

Автомобиль уничтожен, в доме выгорел утеплитель, повреждена крыша. Радикалы бросили коктейль Молотова ночью, когда все уже спали. 90-летняя бабушка и жена с ребенком чудом не пострадали. Так последователи украинского нацизма расправляются с несогласными.

"Я изначально поддерживал Россию, я знал, что она придет. Потому как здесь четко было – разделяй и властвуй. Улицы переименовывались. Наши деды, которые погибли здесь, проливали свою кровь в этой земле, ничего не значили для этой власти", - заявил житель Херсона Владимир Волос.

Мужчина говорит, что радикалы еще остались - в основном те, у кого нет денег, чтобы выехать на Украину - и мародеры. Жители частного сектора Херсона решили сами следить за порядком.

"Мы поделили морской бой и пишем, кто где находится, плюсики ставим, что у нас все спокойно, тихо. Собаки нигде не гавкают. Выходим иногда контролируем район до 12, до часа ночи", - сказал Волос.

Теперь в Херсоне можно свободно говорить на русском и гордиться своими предками. На машинах все чаще видны георгиевские ленты.

"Давно висит [георгиевская ленточка], с момента, как пришли русские. Мы на радостях ее повесили, скорее всего, это было 9 мая, и мы с того момента не снимаем ее. Нам по душе это все. Потому что мы русские, русские с нами, и мы гордимся этим", - заявила Инна Верхогляд, житель Херсона.

Еще полгода назад Киев проводил декоммунизацию. В Мелитопольском краеведческом музее, например, собирались демонтировать диораму прорыва линии немецкой обороны на реке Молочной. Не успели, но поменяли другие экспозиции, которые сейчас приводят в порядок.

Знамя Победы на Украине было под запретом, как и любой другой символ СССР. Доходило до абсурда. На стене с именами героев Советского Союза – орден Богдана Хмельницкого – единственная награда в Красной армии на украинском языке учреждена по предложению Никиты Хрущева. Но уже в ближайшее время на место вернут звезду героев.

Пока освобожденные территории возвращают к мирной жизни, российские энергетики доставили в Мелитополь доставили очередной гуманитарный груз – 90 тонн – комплектующие для восстановления энергетической системы региона.

"90 тонн трансформаторного масла, провод, кабельные муфты, IT-оборудование для прохождения осенне-зимнего периода энергетики", - заявил Сергей Демидов, директор филиала ПАО "Россети Центр Курскэнерго".

Уже неделю работают регистрационно-экзаменационные центры Госавтоинспекции. Местные жители могут обменять удостоверения и получить номера нового образца.

В паспортный стол – очередь за гражданством. Скоро начнут выдавать и свидетельства о рождении российского образца.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр", Херсонская и Запорожская области.

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