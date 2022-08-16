В Германии призвали "назло Путину" запустить "Северный поток - 2"

Spiegel предлагает Бундестагу свое решение, как переиграть российского президента

Цены на газ в Европе сегодня продолжили расти. И уже превысили 2450 долларов за тысячу кубометров. В преддверии осенне-зимнего сезона в странах ЕС бьют тревогу. В немецкой прессе призывают скорее запустить "Северный поток - 2". Однако государства Прибалтики требуют от Брюсселя полного разрыва отношений с Россией - даже в ущерб собственной экономике.

Идея принадлежности к привилегированному сословию очевидно слишком запала в душу объединённым русофобией прибалтийским чиновникам. Что ни день, то очередное толерантное и демократичное предложение для Брюсселя: перестать, наконец, терпеть всех россиян и закрыть им въезд в равноправную Европу.

"В настоящее время мы вместе с другими странами-единомышленниками в регионе работаем над политико-правовым решением сделать так, чтобы граждане России с шенгенскими визами не могли пересекать прямую границу между Евросоюзом и Россией", - заявил Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии.

План, несмотря на все, казалось бы, продуманные детали, пока далёк от идеального. Визы, которые выдают в европейской туристической зоне, открывают доступ не только к странам Прибалтики и, следовательно, запретить их выдачу могут исключительно коллективно. Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз повторил этот тезис для особо невнимательных. Берлин пока не намерен поддерживать призывы запрещать въезд туристов из России.

"Это не война всего русского народа, это война Путина. Все решения, которые мы принимаем внутри Евросоюза, не должны усложнять путь к свободе и выезду из страны", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая изначально весьма однозначно поддерживала запрет, теперь высказывается по теме крайне аккуратно, коротко комментируя, что проблема требует обсуждения. Подобную активную позицию прибалтийских чиновников многие эксперты считают лишь попыткой выслужиться перед Вашингтоном и Брюсселем. Нынешние власти Литвы, Латвии и Эстонии - как правило выходцы из семей советской партноменклатуры - и подобная связь им очевидно не нравится. Вот и пытаются таким образом откреститься от прошлого. Премьер-министр Латвии призывает не только отменить для россиян визы, но и прекратить им выдавать в стране вид на жительство.

"Мы в Латвии с начала войны практически не выдаём визы гражданам России и Белоруссии. Временные виды на жительство россияне сейчас продлевать могут, если нет причин, по которым в этом продлении должно быть отказано. Я считаю, что необходимо запретить продлевать ВНЖ", - уверен премьер Латвии Кришьянис Кариньш.

Вероятно, после этого, по мнению латышского премьера, уровень жизни в стране поднимется, а инфляция стремительно пойдёт вниз. В остальной Европе маятник поиска виноватых в разгорающемся на континенте кризисе, качнулся от "плохих русских" в сторону внутренних правительств. Немецкое издание Spiegel предлагает Бундестагу своё решение, как переиграть российского президента. Достаточно просто - назло Путину запустить в оборот трубопровод "Северный поток-2".

"Нельзя в одночасье покончить с 55% зависимостью от импорта российского газа, но Германия явно хочет, как можно быстрее от него избавиться и уже сократила свою зависимость примерно на 20%. Так можно ли всё же заявлять, что открытие в случае необходимости "Северного потока-2" будет противоречить санкционной политике? Потенциально это принесло бы больше газа 19 миллионам домов и бесчисленному количеству предприятий. И Путин лишится рычага давления", - пишет немецкое издание.

Тем временем цены на голубое топливо на бирже уже с утра бьют очередные рекорды - почти подобрались к 2500 евро. К отопительному сезону, который уже не за горами, стоимость газа может стать ещё выше.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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