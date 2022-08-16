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Пожары в Ростовской области: в зоне бедствия оказались жилые дома

11:58
  • вторник
  • 16 августа 2022

Повреждено 60 зданий

В Усть-Донецком районе Ростовской области в результате природных пожаров до 60 возросло число повреждённых зданий. В зоне бедствия также оказались жилые дома.

Люди эвакуированы в пункт временного размещения. За ночь площадь возгорания увеличилась более чем в 4 раза. Огнём охвачено 136 гектаров. Со стихией борются сотни человек, задействованы десятки единиц техники. Усилена авиационная группировка. Помимо вертолёта Ми-8 и самолёта амфибии Бе-200, привлечён Ил-76. Ситуацию осложняет жара и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

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