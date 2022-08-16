В Крыму после взрывов эвакуировали две тысячи человек

Людей обеспечили всем необходимым

Крупный пожар тушат на севере Крыма. Рано утром в селе Майское Джанкойского района началось возгорание на площадке временного хранения боеприпасов. Затем раздались взрывы. Об этом сообщают в Минобороны.

Пострадали два человека, их жизни сейчас ничего не угрожает. Население посёлка эвакуировали - свои дома покинули около двух тысяч человек, их обеспечили всем необходимым.

В тушении и ликвидации последствий задействованы силы МЧС, Минобороны, Росгвардии. Причины возгорания устанавливают.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"