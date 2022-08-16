Минздрав призвал носить маски и ревакцинироваться

В ведомстве отметили подъем заболеваемости COVID-19

На фоне подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией необходимо соблюдать меры защиты: носить маски в общественных местах и своевременно ревакцинироваться. Об этом во вторник, 16 августа, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава призвал пройти ревакцинацию прежде всего людей старше 50 лет и пациентов, имеющих хронические заболевания, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что заболевание COVID-19 стало проявляться по-новому. Такой распространенный раньше симптом, как потеря обоняния, при заражении штаммом "омикрон" встречается крайне редко.

Чаще всего встречаются невысокая температура, чувство першения и болезненные ощущения в горле, кашель, а также слабость и боли в мышцах.

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