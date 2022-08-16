Джонни Депп снимет второй полнометражный фильм

Спустя 25 лет после дебюта в режиссерском кресле

Американский актер Джонни Депп возвращается в режиссерское кресло, пишет Variety.

Депп планирует снять биографический фильм "Модильяни". Это будет картина о 48 часах из жизни итальянского художника Амедео Модильяни по пьесе Денниса Макинтайра. Одним из продюсеров ленты станет Аль Пачино.

Кто исполнит главную роль, пока неизвестно.

Свой первый фильм - "Храбрец" - Депп выпустил в 1997 году. Его показали на Каннском кинофестивале. Оценки критиков оказались сдержанными.

В 2004 году уже выходил фильм о Модильяни. Главную роль в нем сыграл Энди Гарсиа. Картина с треском провалилась в прокате, а обозреватели раскритиковали режиссера Майкла Дэвиса за огромное количество отсебятины.

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