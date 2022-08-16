ФСБ разоблачила сторонника "Правого сектора" в Ставрополье

Он готовил теракты в Минводах и Железноводске
Сотрудники МВД и ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае.
Задержан сторонник запрещённой в России организации "Правый сектор". Он готовил поджоги административных зданий в Минеральных Водах и курортном Железноводске, сообщили ТВЦ.RU в Центре общественных связей ФСБ.
"Свой преступный замысел сторонник национализма реализовать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
В ходе обысков обнаружены и изъяты компоненты для изготовления зажигательной смеси.
Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"