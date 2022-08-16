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Путин объяснил, как снизить напряженность в мире

10:34
  • вторник
  • 16 августа 2022

Россия будет совершенствовать действующие механизмы международной безопасности

Президент России Владимир Путин записал обращение к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности, в котором, в частности, высказался относительно текущей геополитической ситуации в мире.
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"Очевидно, что снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира", - отметил глава государства.

Как подчеркнул российский лидер, эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое.

"Как бы ни цеплялись за привычное положение дел бенефициары нынешней глобалистской модели, она обречена. Геополитические изменения исторического масштаба идут совсем в другом направлении", - добавил президент.

По его словам, именно многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами.

Россия будет вместе со своими союзниками, партнерами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности, последовательно укреплять национальные вооруженные силы и другие структуры безопасности, заключил Путин.

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