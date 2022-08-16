Путин предупредил Украину о судьбе "пушечного мяса"

Такое будущее готовит Украине Запад

Запад уготовил Украине судьбу пушечного мяса, поскольку для удержания своей гегемонии ему необходимы конфликты. Такое заявление во вторник, 16 августа, сделал президент России Владимир Путин.

Выступая на Московской конференции по международной безопасности, российский лидер заявил, что Запад реализовал "проект анти-России" и закрывал глаза на распространение неонацистской идеологии, массовые убийства жителей Донбасса.

Западные государства накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружением, в том числе тяжелым, напомнил Путин.

Запад пытается заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим правилам, чтобы сохранить доминирование и паразитировать на них, грубо вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств, указал президент России.

Методами воздействия Запада на другие страны Путин назвал провокации, государственные перевороты, гражданские войны, угрозы, шантаж и давление, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин назвал безуспешными попытки Запада "отменить Россию" и отметил, что "те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории".

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