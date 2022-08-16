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Шойгу объявил об окончании эры доминирования США

10:58
  • вторник
  • 16 августа 2022

НАТО сбросила маски

Спецоперация на Украине знаменовала окончание однополярного мира и конец эры безусловного доминирования США. Об этом во вторник, 16 августа, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности.

"Начало специальной военной операции на Украине ознаменовало окончание однополярного мира. Многополярность стала реальностью", - цитирует его РИА Новости.

Глава Минобороны отметил, что НАТО сбросила маски, агрессивный характер блока перестал скрываться, закреплена претензия на глобальное доминирование.

"Логика здесь - проста и ультимативна. Либо кандидат в "демократические партнеры" альянса утрачивает суверенитет и становится якобы на "правильную сторону истории". Либо переходит в категорию так называемых авторитарных режимов, против которых могут применяться любые меры воздействия, вплоть до силового давления", - сказал Шойгу.

В свою очередь колониальный опыт Великобритании помогает нынешним властям управлять Украиной. Лондон - главный спонсор киевского режима, подчеркнул министр обороны России.

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