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Шойгу высказался о применении ядерного оружия на Украине

10:46
  • вторник
  • 16 августа 2022

Главное назначение российских ядерных вооружений - это сдерживание ядерного нападения

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе выступления на открытии Московской конференции по международной безопасности заявил, что применение тактического ядерного оружия на Украине исключено.
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"Главное назначение российских ядерных вооружений - это сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления", - сказал глава Минобороны (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил Шойгу, Россия выполняет обязательства по СНВ-3, заявленные уровни носителей и боезарядов не превышают лимиты. Соглашение остается в силе до 2026 года.

"Заявления США о том, что Россия должна заслужить право на продолжение диалога с США, не выдерживают критики. Контроль над вооружениями - это улица с двусторонним движением. Результат достижим только при соблюдении баланса интересов и заинтересованности всех участников", - подчеркнул министр.

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