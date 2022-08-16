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Шойгу: расширение НАТО требует пересмотра подходов к обороне России

11:10
  • вторник
  • 16 августа 2022

Сближение Финляндии и Швеции с альянсом продолжается много лет

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а также возможное размещение в этих государствах ударного оружия потребует пересмотра подходов к обороне России. Такое заявление во вторник, 16 августа, сделал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
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Глава Минобороны напомнил, что Североатлантический альянс инициировал новый этап расширения альянса за счет вступления в военный блок Швеции и Финляндии.

Утверждение о том, что поводом для этого стала российская спецоперация, не соответствует действительности, подчеркнул Шойгу. Он указал, что практическое сближение Финляндии и Швеции с альянсом продолжается уже много лет. Фактически региональное объединение НОРДЕФКО (Комитет североевропейского оборонного сотрудничества) является "северным филиалом НАТО и служит ширмой для прикрытия участия этих стран в мероприятиях совместной боевой подготовки".

Вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО изменит условия безопасности в Балтийском регионе и Арктике, потребует пересмотра подходов к обороне российской территории, цитирует Шойгу РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее ответил на вопрос о мерах обеспечения безопасности в страны в свете грядущего расширения НАТО. Представитель Кремля отметил, что "соответствующие планы" разрабатывает Минобороны, "работа ведется по обеспечению нашей безопасности".

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