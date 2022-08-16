Стало известно, куда перенесут памятник Т-34 в Эстонии

Всего государство планируют демонтировать семь монументов

Правительство Эстонии приняло решение о переносе советского танка-памятника Т-34. Его перевезут из Нарвы в военный музей, который находится на границе Таллина.

Этим утром к месту прибыли около 20 машин полиции и спецслужб. Территорию вокруг монумента перекрыли. При этом местные жители намерены продолжать борьбу против решения властей, принятого в порыве русофобской истерии.

В начале месяца премьер-министр Кая Каллас призвала как можно быстрее снести все советские памятники на территории республики. Всего государство планируют демонтировать семь монументов, в том числе стелу на Пятом равелине, где находится братская могила. Там захоронено более 20 тысяч человек.

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