ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей

11:27
  • вторник
  • 16 августа 2022

За отказ удалять запрещенный контент

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram за отказ удалить бот, раскрывающий личные данные участвующих в спецоперации на Украине российских военнослужащих, передает ТАСС.

"Назначить наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

За отказ удалять запрещенный контент с начала прошлого года крупнейшие интернет-сервисы (в том числе Google, Telegram, Twitter и TikTok) оштрафованы в России уже в сумме более чем на 200 миллионов рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Telegram
Telegram
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.