Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей

За отказ удалять запрещенный контент

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram за отказ удалить бот, раскрывающий личные данные участвующих в спецоперации на Украине российских военнослужащих, передает ТАСС.

"Назначить наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

За отказ удалять запрещенный контент с начала прошлого года крупнейшие интернет-сервисы (в том числе Google, Telegram, Twitter и TikTok) оштрафованы в России уже в сумме более чем на 200 миллионов рублей.

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