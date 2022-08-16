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В России госпитализировали 3411 человек с коронавирусом

11:22
  • вторник
  • 16 августа 2022

Выздоровели 20583 человека

За сутки в России госпитализированы 3411 заболевших коронавирусом, всего зафиксировано 23909 случаев заражения. Об этом во вторник, 16 августа, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

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Выздоровели за сутки 20583 человек, скончались 59 пациентов с коронавирусом.

В Москве выявлено 5530 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге — 3776, в Московской области — 866.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 18931140 случай заболевания, зарегистрировано 383237 летальных исходов.

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