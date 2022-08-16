Вместо Нагиева: назван новый ведущий шоу "Голос 60+"

Шоумен решил взять творческую паузу

Новой ведущей телешоу "Голос 60+" станет Лариса Гузеева, она сменит на этом посту Дмитрия Нагиева. Об этом во вторник, 16 августа, рассказали в дирекции общественных связей Первого канала.

Как уточнили на Первом канале, с Нагиевым ранее было оговорено, что после десяти лет работы в проекте он возьмет творческую паузу. По словам главного продюсера музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты, поскольку прошлый "Голос" как раз стал юбилейным, "пришло время перемен".

Дмитрий Нагиев заявил, что не будет вести и основной "Голос" как минимум один сезон. Кто заменит его в этом проекте, не уточняется.

Лариса Гузеева, комментируя предстоящую работу в шоу "Голос 60+", отметила, что в раскрученные проекты всегда очень сложно входить, однако выразила готовность к критике, сообщает "Интерфакс".

В феврале сообщалось, что из-за коронавируса у бессменного ведущего КВН Александра Маслякова его место займет Дмитрий Нагиев. Шоумен подчеркивал, что это лишь временная мера, причем ведущих на время болезни Маслякова у КВН будет несколько.

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