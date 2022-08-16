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Россиянам объяснили, в консульствах каких стран проще получить шенген

11:48
  • вторник
  • 16 августа 2022

Свободных окон на август и сентябрь уже нет

Туроператоры рассказали, в консульствах каких стран проще получить шенгенскую визу.

Оперативнее всех сейчас выдают разрешение на въезд венгерские дипломаты, пишет сервис Profi.Travel, однако визу ставят только на срок поездки.

Также туристы активно подают бумаги на оформление шенгена в консульства Италии, Франции, Германии и Финляндии. Свободных окон на август и сентябрь уже нет.

"Отказов нет, однако ближайшая запись доступна только на середину октября. Изредка можно поймать даты в начале октября", - приводится в сообщении сервиса.

Период выдачи визы занимает в среднем 21 день, быстрее всех работают в итальянской консульской службе – шенген можно получить за две-три недели.

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