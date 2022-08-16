ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕГЭ по русскому языку могут разделить на два уровня

11:49
  • вторник
  • 16 августа 2022

Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию экзамена

Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию ЕГЭ, которые поступили от участников экзаменов, их родителей и учителей по итогам экзаменационной кампании 2022 года, сообщила пресс-служба ведомства.
На все 100: как школьникам удается набрать максимальное количество баллов на ЕГЭ

Всего на специальный адрес электронной почты поступили 24 предложения.

"Поступили предложения оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы, разделить ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни. Несколько предложений касались ЕГЭ по иностранному языку. В частности было предложено увеличить время на написание письменной части работы, сократить количество участников в аудитории при сдаче устной части, выкладывать в личных кабинетах участников ЕГЭ аудиозаписи их ответов", - уточняется в сообщении.

Кроме того, предложения касались совершенствования процедуры апелляции, отбора экспертов, проверяющих экзаменационные работы, использования дополнительных вспомогательных средств на экзамене.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
ЕГЭ по русскому языку
ЕГЭ по русскому языку
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.