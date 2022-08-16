ЕГЭ по русскому языку могут разделить на два уровня

Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию экзамена

Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию ЕГЭ, которые поступили от участников экзаменов, их родителей и учителей по итогам экзаменационной кампании 2022 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Всего на специальный адрес электронной почты поступили 24 предложения.

"Поступили предложения оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы, разделить ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни. Несколько предложений касались ЕГЭ по иностранному языку. В частности было предложено увеличить время на написание письменной части работы, сократить количество участников в аудитории при сдаче устной части, выкладывать в личных кабинетах участников ЕГЭ аудиозаписи их ответов", - уточняется в сообщении.

Кроме того, предложения касались совершенствования процедуры апелляции, отбора экспертов, проверяющих экзаменационные работы, использования дополнительных вспомогательных средств на экзамене.

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