ЕС нарастит производство оружия для себя и для Украины

Брюссель пообещал продолжить поставки Киеву

Евросоюз будет продолжать военные поставки на Украину, пока она будет в этом нуждаться. Такое заявление во вторник, 16 августа, сделал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Чиновник уточнил, что Брюссель собирается продолжать поставлять Киеву не только вооружения, но также и средства для гражданской обороны.

При этом Евросоюз озабочен расширением производства оружия для собственных нужд. С учетом развития геополитической ситуации Европе надо укреплять автономию, в том числе в сфере обороны, заявил Бретон.

В помощь странам ЕС на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ для создания новых танков, беспилотников и кораблей будет выделено 7 млрд евро, цитирует Бретона ТАСС.

Россия между тем заключила контракты на поставку за рубеж военной техники на общую сумму более 1 трлн рублей, половина из законтрактованной продукции уже поставлена. Темпы поставок оружия за рубеж сопоставимы с предыдущими годами, влияние специальной военной операции на поставки не усматривается.

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