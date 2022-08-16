Минск обвинил Запад в нескрываемом желании продлить конфликт на Украине

С этой целью продолжается накачка Киева оружием

Запад стремится продлить конфликт на Украине и даже не скрывает этого. Об этом заявил во вторник, 16 августа, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Представитель официального Минска отметил, что замороженный Киевом мирный переговорный процесс сопровождается беспрецедентным наращиванием военной активности других стран Европы.

При этом Запад не скрывает своего желания максимально продлить конфликт, для чего Украину продолжают накачивать оружием, отметил Вольфович.

Белорусский чиновник указал, что влияние украинского кризиса вышло далеко за пределы европейского региона. В результате девальвируется партнерство между ведущими мировыми государствами, нарушены глобальные экономические, финансовые, социальные связи, практически утрачены возможности совместно решать проблемы сохранения мира и стабильности в Европе.

Все это может привести к тому, что "борьба с этим злом надолго подорвет перспективы мирной жизни европейских народов", цитирует Вольфовича ТАСС.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет американской военной помощи Киеву на 1 млрд долларов свидетельствует о том, что США не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса на Украине. По словам дипломата, Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта.

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