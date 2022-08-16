Умер народный артист России Виктор Зозулин

Он более полувека служил в Театра имени Вахтангова

Народный артист России Виктор Зозулин скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра.

"Он был мастером, одним из столпов Театра имени Евгения Вахтангова, где служил более полувека. Его творческий путь неразрывно связан с режиссерами Рубеном и Евгением Симоновыми, Владимиром Шлезингером, Мирославом Беловичем, Аркадием Кацем, Петром Фоменко, Юрием Любимовым, Римасом Туминасом", - отмечено в сообщении.

На счету Зозулина десятки ролей в театре. Он также снимался в таких фильмах, как "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Битва за Москву" и "Король-олень".

О месте и времени церемонии прощания будет объявлено позднее.

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