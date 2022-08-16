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Финляндия запланировала на порядок сократить выдачу виз россиянам

12:40
  • вторник
  • 16 августа 2022

В Хельсинки сочли это разумным

Планы финских властей по сокращению выдачи виз на въезд в страну граждан России предполагают, что в результате количество выдаваемых виз будет сокращено в несколько раз. Об этом во вторник, 16 августа, рассказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
Шольц усомнился в реальности запрета выдачи россиянам шенгенских виз

По словам министра, в настоящее время от россиян ежедневно поступает порядка тысячи заявлений на получение визы, но можно сократить этот показатель до 100-200.

Для этого МИД Финляндии готовит специальную модель, приоритет в которой будут отдавать заявителям, которые обращаются за визой по семейным обстоятельствам, работе или учебе.

Это решение, по мнению Хаависто, было бы вполне разумным, а в целом нужна общая позиция по выдаче виз россиянам на уровне всего Евросоюза, сообщает "Интерфакс".

Ранее Хаависто заявлял, что в Финляндии уже разработали механизм сокращения выдачи туристических виз россиянам. Власти страны будут принимать заявки в ограниченном временном режиме. Для этого на неделе отставят только один день.

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