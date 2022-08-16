ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Крыму восстановили ж/д пути, поврежденные из-за взрывов

12:33
  • вторник
  • 16 августа 2022

Поезда пока не ходят

Специалисты восстановили железнодорожное полотно в Крыму, поврежденное из-за детонации боеприпасов.

Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

16 августа в районе села Майское на севере Крыма произошло возгорание на территории площадки хранения боеприпасов, снаряды сдетонировали.

В результате взрывов повредилось железнодорожное полотно в Джанкойском районе. Было решено изменить маршрут: поезда остановили на станции Владиславовка, а людей пересадили на автобусы.

Местных жителей эвакуировали на безопасное расстояние. Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Железнодорожные пути
Железнодорожные пути
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.