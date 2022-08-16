В Крыму восстановили ж/д пути, поврежденные из-за взрывов

Поезда пока не ходят

Специалисты восстановили железнодорожное полотно в Крыму, поврежденное из-за детонации боеприпасов.

Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

16 августа в районе села Майское на севере Крыма произошло возгорание на территории площадки хранения боеприпасов, снаряды сдетонировали.

В результате взрывов повредилось железнодорожное полотно в Джанкойском районе. Было решено изменить маршрут: поезда остановили на станции Владиславовка, а людей пересадили на автобусы.

Местных жителей эвакуировали на безопасное расстояние. Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает.

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