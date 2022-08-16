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СВР: Запад списал киевский режим со счетов

12:35
  • вторник
  • 16 августа 2022

В Вашингтоне идет разработка планов по разделу украинских земель

Представитель Службы внешней разведки России генерал-полковник Владимир Матвеев заявил на Московской конференции по международной безопасности во вторник, что Запад не волнует судьба киевского режима.
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"Очевидно, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и во всю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

По словам Матвеева, США планируют укрепить свою глобальную диктатуру, будут становиться все агрессивнее и безрассуднее.

Как добавил спикер, в попытке сохранить глобальное доминирование Запад постарается посеять хаос в разных регионах.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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