В Вашингтоне идет разработка планов по разделу украинских земель

Представитель Службы внешней разведки России генерал-полковник Владимир Матвеев заявил на Московской конференции по международной безопасности во вторник, что Запад не волнует судьба киевского режима.

"Очевидно, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и во всю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

По словам Матвеева, США планируют укрепить свою глобальную диктатуру, будут становиться все агрессивнее и безрассуднее.

Как добавил спикер, в попытке сохранить глобальное доминирование Запад постарается посеять хаос в разных регионах.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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