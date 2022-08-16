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Иран потребовал от США возместить России и Украине причиненный ущерб

13:40
  • вторник
  • 16 августа 2022

Расширение НАТО стало причиной конфликта, полагают в Тегеране

Власти США должны заплатить народам России и Украины за нанесенный им ущерб. Об этом во вторник, 16 августа, заявил заместитель начальника Генерального штаба Ирана Али Абдоллахи.
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Иранский военный отметил, что Соединенные Штаты и их союзники должны быть в ответе за вред, причиненный народам России и Украины.

По словам Абдоллахи, "амбициозное развитие НАТО на восток стало основной причиной того, что сегодня происходит на Украине".

Замглавы иранского Генштаба также выразил мнение, что США пытаются подкрепить свою гегемонию санкциями, сообщает ТАСС.

Ранее западные СМИ отмечали, что США озабочены только тем, чтобы не вступать в войну с Россией, а Лондон "прячется за отказом Вашингтона воевать". При этом общественное возмущение украинским конфликтом на Западе уступает место беспокойству, граничащему с паникой, по поводу цен на энергию и продукты питания.

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