ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Раде раскрыли затраты на украинскую армию

13:03
  • вторник
  • 16 августа 2022

Эти расходы не компенсирует помощь Запада, утверждают в Киеве

На финансирование украинской армии каждый месяц тратится 130 млрд гривен (около 3,5 млрд долларов США). Об этом во вторник, 16 августа, рассказал депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
Путин предупредил Украину о судьбе "пушечного мяса"

По словам народного депутата, боевые действия обходятся "очень дорого", каждый месяц Украина тратит на это более 130 млрд гривен.

При этом средства идут из государственного бюджета, подчеркнул Железняк. Он отметил, что хотя "международные партнеры поставляют нам оружие, они не финансируют украинскую армию", сообщает РИА Новости.

Ранее Верховная рада поддержала продление военного положения и срока всеобщей мобилизации еще на 90 дней. В соответствии с решением украинского парламента военное положение и всеобщая мобилизация в стране будут действовать минимум до 21 ноября 2022 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Украинская армия
Украинская армия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.