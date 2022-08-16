В Раде раскрыли затраты на украинскую армию

Эти расходы не компенсирует помощь Запада, утверждают в Киеве

На финансирование украинской армии каждый месяц тратится 130 млрд гривен (около 3,5 млрд долларов США). Об этом во вторник, 16 августа, рассказал депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

По словам народного депутата, боевые действия обходятся "очень дорого", каждый месяц Украина тратит на это более 130 млрд гривен.

При этом средства идут из государственного бюджета, подчеркнул Железняк. Он отметил, что хотя "международные партнеры поставляют нам оружие, они не финансируют украинскую армию", сообщает РИА Новости.

Ранее Верховная рада поддержала продление военного положения и срока всеобщей мобилизации еще на 90 дней. В соответствии с решением украинского парламента военное положение и всеобщая мобилизация в стране будут действовать минимум до 21 ноября 2022 года.

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