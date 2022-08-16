"Собаки превыше всего": Захарова высмеяла "патриота" Кулебу

Вся семья главы МИД Украины покинула страну сразу после начала СВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался в интервью YouTube-каналу "В гостях у Гордона", что его семья покинула страну сразу после начала российской спецоперации.

"В ночь с 24 на 25 февраля я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины", - сказал Кулеба.

На его словам отреагировала представитель МИД России Мария Захарова.

"Все, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего", - написала она в Telegram.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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