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Суд признал Шевчука виновным по делу о дискредитации ВС России

13:27
  • вторник
  • 16 августа 2022

Ему назначен штраф

Уфимский суд признал лидера группы ДДТ Юрия Шевчука виновным в дискредитации Вооруженных сил России.

Певцу назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, передает РИА Новости. Самого артиста на заседании не было. По словам адвоката Александра Передрука, Шевчук находится на карантине после контакта с заразившимся коронавирусом.

18 мая в ходе концерта в Уфе Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Полицейские составили в отношении музыканта административный протокол по статье о дискредитации российской армии.

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