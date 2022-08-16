Собянин утвердил проекты комплексного развития двух бывших промзон в САО и СЗАО

По программе "Индустриальные кварталы" в Москве создадут 550 тысяч новых рабочих мест

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановления, которыми утвердил проекты комплексного развития двух участков в неэффективно используемых промышленных зонах в районах Тимирязевский и Хорошево-Мневники. Об этом во вторник, 16 августа, рассказала пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.

Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии участков бывших промзон по Дмитровскому проезду, вл. 1Г и проспекту Маршала Жукова, вл. 4, 6.

Первая реорганизуемая территория площадью 0,56 га расположена между Дмитровским проездом, ул. Костякова и путями второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). В настоящее время здесь находится объект незавершенного строительства.

В ходе реорганизации на территории бывшей промзоны планируется разместить деловой центр с офисами, магазинами, банками и спортклубами. Градостроительный потенциал участка составляет 50 тыс. кв. м, в результате реализации проекта будет создано 3,5 тысячи рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций — порядка 7 млрд рублей.

Вторая реорганизуемая территория площадью 1,72 га расположена вблизи пересечения ул. 3-я Хорошевская и проспекта Маршала Жукова. В настоящее время здесь находятся склады и автостоянка.

В ходе реорганизации на территории бывшей промзоны планируется построить современный жилой квартал площадью 54,3 тыс. кв. м с участковым пунктом полиции. В новые дома переедут москвичи — участники программы реновации. Кроме того, в результате реализации проекта будет создано порядка 100 рабочих мест. Проект будет реализован Московским фондом реновации жилой застройки. Предполагаемый объем инвестиций — свыше 5 млрд рублей.

Как напомнил в ходе обсуждения вопроса мэр Москвы, ожидается, что в результате реализации программы "Индустриальные кварталы" в Москве будет создано порядка 550 тысяч рабочих мест, а городской бюджет дополнительно получит порядка 3 трлн рублей в виде налоговых поступлений.

Ранее Сергей Собянин напомнил, что в 2020 году власти столицы начали городской проект комплексного развития неэффективно используемых территорий "Индустриальные кварталы". Первым примером такого подхода в этом районе обещает стать реорганизация бывшей промзоны "Прожектор" неподалеку от станций метро "Шоссе Энтузиастов" и "Перово". Сейчас эта территория площадью 38 га занята, в основном, автосервисами и складами.

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