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Минобороны: причиной взрывов в Крыму стала диверсия

13:15
  • вторник
  • 16 августа 2022

Серьезно пострадавших нет

Причиной взрывов на складе военного назначения в районе населенного пункта Джанкой в Крыму стала диверсия.
В Крыму после взрывов эвакуировали две тысячи человек

Об этом во вторник, 16 августа, заявили в Минобороны России. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий.

"Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых лэп, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет", - говорится в сообщении.

16 августа на севере Крыма произошло возгорание на территории площадки хранения боеприпасов, снаряды сдетонировали. В результате взрывов повредилось железнодорожное полотно в Джанкойском районе. Местных жителей эвакуировали на безопасное расстояние. Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает.

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