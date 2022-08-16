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В Москве набирают наблюдателей на выборы в сентябре

14:51
  • вторник
  • 16 августа 2022

Их ждет масштабная программа обучения

В Москве сегодня состоялся круглый стол, посвящённый общественному наблюдению в Единый день голосования в сентябре. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Набор участников уже начался. В дальнейшем их ждёт масштабная программа обучения. Оно будет проходить во всех регионах. Организаторы объяснят основы электоральной системы и расскажут о методиках наблюдения. В этом помогут ассоциация независимого общественного мониторинга и юристы.

"В этом году возможности наши для наблюдения расширяются, в том числе у нас есть возможность посылать наших наблюдателей в окружные избирательные комиссии, избирательные комиссии регионов, в территориальные избирательные комиссии, ну и конечно на участковых избирательных комиссиях, там как всегда будут находиться наши наблюдатели", - заявил Максим Григорьев, председатель Координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием.

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