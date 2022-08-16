В Крыму открылся фестиваль "Таврида Арт"

Творческий форум объединил четыре тысячи участников со всей России и освобожденных районов Донбасса

Молодёжные команды из Донецкой и Луганской народных республик принимают участие в фестивале "Таврида Арт". Церемония открытия прошла в Крыму.

В этом году творческий форум объединил четыре тысячи участников со всей России и освобождённых районов Донбасса. В их числе победители и финалисты проекта "Россия - страна возможностей". Для юных деятелей искусства форум "Таврида" - уникальная площадка для общения, обмена опытом и реализации совместных проектов.

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