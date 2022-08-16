ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Крыму открылся фестиваль "Таврида Арт"

14:57
  • вторник
  • 16 августа 2022

Творческий форум объединил четыре тысячи участников со всей России и освобожденных районов Донбасса

Молодёжные команды из Донецкой и Луганской народных республик принимают участие в фестивале "Таврида Арт". Церемония открытия прошла в Крыму.

В этом году творческий форум объединил четыре тысячи участников со всей России и освобождённых районов Донбасса. В их числе победители и финалисты проекта "Россия - страна возможностей". Для юных деятелей искусства форум "Таврида" - уникальная площадка для общения, обмена опытом и реализации совместных проектов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Открытие фестиваля "Таврида.Арт" в Крыму
Открытие фестиваля "Таврида.Арт" в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.