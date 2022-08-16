В Подмосковье супружеская пара несколько месяцев обстреливала ЖК

Задержание провели сами жильцы

Стрелки, которые несколько месяцев держали в страхе жителей ЖК "Сколковский", задержаны этой ночью. Оказалось, что всё это время двор обстреливала супружеская пара. В качестве мишени они выбирали детскую площадку, окна квартир и припаркованные машины. Как удалось схватить хулиганов и почему они так свободно могли проникать на чердак?

Среди формочек для песка, ведёрок и других детских игрушек лежат пули.

"Обстреляли детскую площадку, обстреляли машины, которые были припаркованы. Пуль было порядка десяти", - заявила жительница дома Любовь.

Пулями, предположительно, от разных видов пневматического оружия, усеяны детская площадка и двор. Сколы и повреждения на окнах и машинах. Этой ночью стрелки, которые два месяца терроризировали местных жителей, наконец, пойманы. Отряд из добровольцев собрали сами жильцы.

"Жильцам самим пришлось ловить преступников с риском для жизни, потому что это крыша. И это вооруженные люди. Непонятно, какое у них оружие", - говорит Любовь.

Алексей принимал участие в задержании. Рассказывает, что, услышав стрельбу поздним вечером, соседи пошли на чердак дома напротив. Беспрепятственно прошли на крышу и задержали стрелявшего.

"Он не оказывал сопротивления, когда нас увидел, ему было приказано лечь на землю, ему руки зафиксировали стяжками. Изъяли у него пневматический пистолет, который был при нем. И после приезда полиции сдали его правоохранительным органам", - сказал Алексей Андреевский, житель дома ЖК "Сколковский".

Каково же было удивление соседей, что вместо ожидаемых подростков-хулиганов ночными обстрелами развлекались взрослые люди. Задержана супружеская пара. Оба - не старше 30 лет. Мотивы остаются загадкой. Это, среди прочего, теперь задача полиции.

"Злоумышленник был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался местный житель 2000 года рождения", - сообщил Валентин Салкин, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

О выстрелах рассказывают и жители других домов. Но был ли стрелок один или несколько, утверждать не берутся. Все это время жители просили подключиться к решению проблемы управляющую компанию, но тщетно. По словам жильцов, все это время на крышу был свободный доступ. Конечно, после происшествия установили замок.

"Мы не можем доказать, это те же люди, не те же люди. Комплекс оснащен камерами видеонаблюдения, но, насколько мы знаем, у нас камеры не работают в большинстве случаев. Подростки гуляют, тусуются, селфи делают, швыряют что-то. Был случай, когда подростки швыряли стеклянные бутылки с крыши", - рассказала Наталья, житель дома ЖК "Сколковский".

На чердаке - окурки, пустая тара из-под алкогольных напитков. Нарушители спокойствия - в полиции. Теперь жителям можно спать спокойно.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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