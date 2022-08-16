"Технолето": в Москве проходят бесплатные занятия для детей

Для школьников подготовили около 50 площадок

Попробовать свои силы в робототехнике, сфере IT, космонавтике или нанотехнологиях! В столице проходит детское "Технолето"! На бесплатных обучающих занятиях уже побывали более семи тысяч школьников. Полезное развлечение детям так понравилось, что многие записались сразу на несколько курсов. Чем помогает такой летний интенсив?

В детском технопарке МАИ "Территория взлета" эта смена образовательной программы "Технолето" уже седьмая по счёту. За пять дней школьники могут получить представление о современных профессиях, которым студентов обучают в вузе, и познакомиться с особенностями технических специальностей.

"В перовом блоке у них два основных образовательных трека. Ребята изучают беспилотники, изучают робототехнику на Ардуино. Ардуино - это платформа, это маленький микроконтроллер, которые ребята учатся программировать, изучают различные "железки", датчики, светодиоды", - пояснил руководитель образовательных проектов детского технопарка МАИ "Территория взлёта" Антон Мамчиц.

Третьеклассник Лев Бирюков теперь не сомневается: он будущий технарь. На занятия в МАИ этим летом он записывался уже несколько раз подряд. Максим Бондарец на летних занятиях всерьез увлекся 3D-моделированием.

Летние интенсивы для тех, кто готов максимально прокачать свои познания в естественных науках и проникнуться принципами природоподобных технологий, проводят в Детском технопарке Курчатовского института. Каждую неделю здесь стартуют смены по двум направлениям. Первое - "Экспериментальная физика и программирование".

"Мы больше занимаемся изучением физических законов, тех, которые ребята будут в старших классах проходить. Например, ребята сейчас добывают водород методом электролиза. Плюс, я им рассказываю про материаловедение, это то, что, например, в школе не преподается. Чтобы ребята вообще понимали, как используются те законы физики, которые они изучают", - рассказал преподаватель, инженер-исследователь "НИЦ Курчатовский институт" Руслан Курский.

Ориентироваться в мире разнообразных химических материалов и биохимических объектов обучат на втором образовательном интенсиве технопарка - по "Биохимии". Влияние науки на обычную жизнь и быт изучают на практических опытах.

В общей сложности, в рамках московского "Технолета" свои программы для школьников подготовили около 50 площадок. Участие в них приняли уже более 7000 ребят.

"Это огромная возможность для ребят не только прийти на мастер-класс, но и в течение недели посмотреть, насколько то или иное направление близко им. И в случае, если оно действительно каким-то образом отозвалось в их сердце, они могут продолжить обучение на тех же площадках с сентября", - отметила заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Ольга Беленькая.

У тех, кто пока не успел влиться в "Технолето", есть отличный шанс присоединиться. Последняя смена на этих каникулах стартует уже в следующий понедельник. Запись ведется на сайте проекта "Детские технопарки Москвы".

Татьяна Сидорова, Арсений Кобяков, "ТВ Центр".

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