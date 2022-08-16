В Одинцове и Москве закрыли подпольные казино

Преступники успели заработать 90 миллионов рублей

90 миллионов рублей заработали организаторы двух подпольных казино. Располагались они в Одинцово и Москве. По данным следствия, трое сообщников открыли их несколько лет назад. В просторных помещениях чего только не было: покерные столы, рулетки, игровые автоматы. Работали крупье, операторы и дилеры. Пускали сюда только проверенных постоянных клиентов. После обысков полицейские задержали 22 человека, еще двое находятся в розыске.

"Из игорных заведений изъято многочисленное игорное оборудование, технические устройства, порядка 63 устройств мобильных устройств, крупные суммы денежных средств, также черновая бухгалтерия. Назначено проведение 8 сложных судебных экспертиз, среди которых компьютерно-технические, фоноскопические, технико-криминалистическая", - заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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