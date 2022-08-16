В Москве продолжается реставрация знаменитого дома Юшкова

Работы планируют завершить до конца года

Здесь преподавали Васнецов, Поленов и Саврасов. Знаменитый памятник московского классицизма — дом Юшкова на Мясницкой улице — предстанет в своем историческом облике уже в конце этого года. Сейчас там в самом разгаре реставрационные работы. Специалисты приводят в порядок кровлю, стены и восстанавливают самое сложное - знаменитую лоджию с колоннами. Какие истории хранят стены памятника?

Белокаменный дом-дворец на Мясницкой даже в лесах - монументальный и величественный. Симметричные корпуса- крылья занимают сразу две улицы - это подчеркивало престиж и статус владельцев. Особняк заказал генерал-поручик Юшков, но полностью закончено здание было уже при его сыне. В конце 18 века дом с ротондой на углу был феноменом в московской застройке, который потом повторяли многие архитекторы.

"С него начинался путь в центр Москвы, от вокзалов. Мы понимаем важность этого здания. На старых гравюрах и на старых литографиях оно возвышалось над всей Мясницкой улицей", - рассказал ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Иван Глазунов.

Здесь проходили пышные балы и масонские собрания, а потом семья Юшковых разорилась, перебралась на верхние этажи, а остальные помещения начала сдавать в аренду. Так в истории дворца появились художники.

"В 30-е годы Московское художественное общество берет сначала одну комнату в аренду, а затем за 35 тысяч серебром выкупает все здание. После революции здесь размещались очень важные для российского и советского искусства мастерские ВХУТЕМАС, потом их переименовали в ВХУТЕИН, уже это был институт", - рассказал первый заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы – главный археолог города Москвы Леонид Кондрашев.

Здесь преподавали Васнецов, Поленов, Саврасов и другие признанные мэтры. А эта лестница хранит историю об одном знаменитом, но очень бедном студенте. "Здесь по легенде под лестницей ночевал Левитан. Ему ставили раскладушку. И под этой знаменитой лестницей он не раз спасался от бедности", - рассказал Иван Глазунов.

Этот ход был для слуг, а от парадного осталась только колоннада, которую художники называют теперь "малой ротондой". Сама винтовая лестница в советские годы была разобрана, а этажи забетонированы.

В 19 веке здание славилось богатством интерьеров, но большая часть лепнины и роспись на потолках не сохранились. Зато осталась планировка - задуманная архитектором Баженовым анфилада комнат, которые теперь похожи на музей. Все это - работы учеников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Учреждение занимает здание с 80-х годов - ремонта здесь очень ждали. Уже протекала крыша - в библиотеке и ротонде на потолке видны разводы. Фасады были в плачевном состоянии.

Работы активно ведутся по всему историческому фасаду, наибольшая готовность со стороны Мясницкой улицы, здесь стены уже готовятся к покраске - реставраторы выбирают нужный оттенок охры. Началось восстановление и самого сложного участка - полуротонды.

Пока на знаменитой лоджии с колоннами нет ограждения. С 90-х годов здесь стояла металлическая ограда, теперь же будет восстановлена историческая балюстрада 18 века. Судя по архивным фотографиям и исследованиям, первые балясины были из камня.

Реставрацию планируют завершить до конца года - со здания уберут леса, и во всех деталях можно будет рассмотреть стены, в которых уже несколько веков создаются шедевры.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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