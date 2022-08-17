В Москве открылась археологическая выставка "Стекло и время"

В экспозиции - бокалы, рюмки, посуда и украшения из стекла

Бокалы, рюмки, посуда и украшения из стекла - в Москве открылась выставка археологических находок "Стекло и время".

За последние 11 лет в столице при раскопках и благоустройстве было извлечено больше 80 тысяч предметов. Все они отправляются в Исторический музей или в Музей истории Москвы. Но увидеть их можно и на таких выставках. Есть предметы, которые обнаружены буквально на днях. Например, фрагмент Венецианского сосуда XVII века или флакон из-под духов 200-летней давности.

"До сих пор там есть ароматы, которым душились московские красавицы в XIX веке. Благодаря труду московских археологов мы можем почувствовать его сегодня", - сказал Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы.

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