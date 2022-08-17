В Вешняках после реконструкции открыли футбольное поле

Тут часто проходят любительские турниры

В Вешняках в парке "Радуга" после реконструкции открыли футбольное поле. Здесь часто проходят любительские турниры среди школьников и взрослых. В прошлом году спортивный объект пришлось закрыть из-за сильного износа. Там не только поменяли искусственное покрытие, но и провели современную дренажную систему, установили новые ворота и мачты освещения. Обновили также беговую дорожку.

"Спасибо всем, кто принял участие в восстановлении данного поля. Потому что это очень крутой объект, где я уже играю много лет. Я начал свою любительскую карьеру именно тут. И очень рад, что это поле смогли сделать за такой короткий срок", - рассказал игрок ВЛФЛ Николай Дасаев.

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