Утвержден новый президент Российской премьер-лиги

Срок полномочий составит пять лет

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги во вторник утвердило новым президентом РПЛ Александра Алаева, сообщила пресс-служба.

"Избирательная комиссия зарегистрировала одного кандидата – Александра Алаева, исполнявшего обязанности президента лиги с 27 июня. Участники общего собрания единогласно проголосовали за избрание Александра Александровича новым руководителем РПЛ. Срок полномочий составит пять лет", - говорится в сообщении.

Сам 42-летний Алаев отметил, что уже приступил к выполнению своих обязанностей.

Это восьмой руководитель в истории РПЛ после Виталия Мутко, Валерия Филатова, Евгения Гинера, Юрия Заварзина, Михаила Воронцова , Сергея Прядкина и Ашота Хачатурянца.

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