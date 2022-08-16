Посольство опровергло пропажу россиянки при взрыве в ТЦ в Ереване

Женщину нашли живой и здоровой

Информация о пропаже россиянки в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване не подтверждается. Об этом во вторник, 16 августа, рассказали в посольстве России в Армении.

В дипмиссии уточнили, что по сведениям МЧС Республики Армения, информация о пропаже без вести гражданки России Любови Грибовой 1959 года рождения не подтвердилась.

Россиянка жива и здорова, сообщается в официальном Telegram-канале российского посольства.

По последним данным, в результате взрыва склада пиротехнических материалов в торговом центре в Ереване погибли 16 человек. 62 человека ранены, еще восемь числятся пропавшими без вести. После происшествия появлялись сообщения о том, что среди пропавших числится гражданин России.

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