ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посольство опровергло пропажу россиянки при взрыве в ТЦ в Ереване

14:01
  • вторник
  • 16 августа 2022

Женщину нашли живой и здоровой

Информация о пропаже россиянки в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване не подтверждается. Об этом во вторник, 16 августа, рассказали в посольстве России в Армении.
Путин выразил соболезнования Пашиняну из-за гибели людей в ТЦ в Ереване

В дипмиссии уточнили, что по сведениям МЧС Республики Армения, информация о пропаже без вести гражданки России Любови Грибовой 1959 года рождения не подтвердилась.

Россиянка жива и здорова, сообщается в официальном Telegram-канале российского посольства.

По последним данным, в результате взрыва склада пиротехнических материалов в торговом центре в Ереване погибли 16 человек. 62 человека ранены, еще восемь числятся пропавшими без вести. После происшествия появлялись сообщения о том, что среди пропавших числится гражданин России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
В ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошёл взрыв
В ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошёл взрыв
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.