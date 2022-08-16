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США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты

13:47
  • вторник
  • 16 августа 2022

Запущена была Minuteman III

Военные США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили ВВС страны.

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"Члены командования глобальных ударов ВВС США произвели пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, с базы космических сил "Ванденберг", Калифорния, 16 августа в 00.49 по тихоокеанскому времени, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США, уверенность в поражающем действии и эффективности национального ядерного сдерживания", - сказано в заявлении на сайте ВВС.

Как уточняется в публикации, пуск носил рутинный характер, он не является результатом текущих мировых событий.

Ранее США перенесли данные испытания, чтобы избежать напряженности в отношениях с КНР.

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Пуск баллистической ракеты
Пуск баллистической ракеты
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