США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Запущена была Minuteman III

Военные США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили ВВС страны.

"Члены командования глобальных ударов ВВС США произвели пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, с базы космических сил "Ванденберг", Калифорния, 16 августа в 00.49 по тихоокеанскому времени, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США, уверенность в поражающем действии и эффективности национального ядерного сдерживания", - сказано в заявлении на сайте ВВС.

Как уточняется в публикации, пуск носил рутинный характер, он не является результатом текущих мировых событий.

Ранее США перенесли данные испытания, чтобы избежать напряженности в отношениях с КНР.

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