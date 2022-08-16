Эстония закрыла сухопутную границу с Россией

Когда откроется граница, неизвестно

Власти Эстонии закрыли сухопутную границу с Россией на пункте пропуска Нарва — Ивангород.

Об этом сообщает портал Delfi. Информацию подтвердила и российская таможня (ФТС). Сроки открытия границы пока неизвестны.

По информации эстонской стороны, прекращение въезда и выезда грузовых и легковых авто, а также физлиц. В свою очередь местные СМИ пишут, что приостановка работы пункта пропуска носит временный характер и связна с демонтажем танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве.

Кингисеппская таможня рекомендует перевозчикам и гражданам учитывать сложившуюся ситуацию при выборе места пересечения границы.

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