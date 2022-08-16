"Все заволокло дымом, мы боимся": очевидцы о лесном пожаре в Ростовской области

Сотни жителей эвакуированы

В Ростовской области ведут борьбу с мощным лесным пожаром, который уже перекинулся на населённые пункты. Огонь уничтожил десятки домов. Жителей эвакуируют. Из-за сильного ветра пламя распространяется молниеносно.

От гаражей и домов остались только обугленные остовы, жители Ростовской области сейчас разбирают последствия пожара.

- Своей водой заливали, что успели, залили. Тут посмотрите, дом горел вместе с крышей.

Эта ночь для многих была бессонной. Люди в тревоге наблюдали за продвижением стены огня, ситуацию осложнял и без того раскалённый из-за жары воздух и сильные порывы ветра.

Природный пожар перекинулся на дома станицы в Усть-Донецком районе Ростовской области. За ночь площадь возгорания увеличилась в несколько раз - огонь уничтожил десятки зданий.

"Все заволокло дымом, все дома горели в одной стороне, потом начал переползать огонь к нам… В общем, вся станица горит, две даже", - рассказала Рима Кущенко.

"Пожар в соседней деревне, мы боимся. Живем на окраине. Живем на территории подстанции, боимся, смотрим. Переживаем за себя, за свое хозяйство, за всех", - говорит Валентина Сугунина.

"Детей-внуков отправила. Внуки приехали сегодня, я выехала в безопасное место с ними. У нас тупиковая зона, где мы живем. Если придет огонь, нам не выбраться оттуда, поэтому мы уехали заранее", - сказала Надежда.

Более сотни жителей из ближайших станиц и хуторов были эвакуированы в пункты временного размещения в школах. Брали, что успели: вещи, одеяла, документы. Некоторым потребовалась медицинская помощь.

На борьбу с огнем стянуты десятки машин спецтехники, сотни пожарных и добровольцев, подключена авиация - тонны воды сброшены на очаги самолет Ил-76, вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200. По последним данным, пожарным удалось стабилизировать обстановку. Причиной сильнейших лесных пожаров называют возгорание травы из-за перехлеста линий электропередачи. В районе продолжает действовать чрезвычайная ситуация.

Наталья Тарасова, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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