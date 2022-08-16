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Китай назвал сотрудничество с Россией образцовым

14:37
  • вторник
  • 16 августа 2022

Это пример того, как можно обойтись без нагнетания конфронтации

Китай и Россия — образец сотрудничества без формирования блоков, а также без нагнетания конфронтации. Такое заявление во вторник, 16 августа, сделал китайский министр обороны Вэй Фэнхэ.
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Глава Минобороны КНР выступил с видеообращением на X Московской конференции по международной безопасности.

По словам Фэнхэ, Пекин и Москва постоянно укрепляют взаимное доверие, способствуя развитию наших двусторонних стратегических отношений на еще более высоком уровне, сообщает РИА Новости.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй оценил уровень сотрудничества между Китаем и Россией, заявив, что российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует прекрасные результаты и устойчивое развитие, несмотря на испытания, связанные с пандемией, глобальным экономическим спадом и сложной международной и региональной обстановкой.

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Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ
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