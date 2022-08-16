Собянин открыл новый путепровод через пути Киевского направления МЖД

Время ежедневных поездок сократится примерно для 250 тысяч жителей запада Москвы

Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу через железнодорожные пути Киевского направления МЖД. Новая шестиполосная магистраль обеспечит прямую транспортную связь между проспектом Генерала Дорохова и улицами Веерная, Матвеевская и Нежинская. За счёт этого свободнее станет и на Кутузовском проспекте. Мэр отметил, что время ежедневных поездок сократится примерно для 250 тысяч жителей запада города.

"Очаково-Матвеевский - не самый лучший район с точки зрения транспортной доступности, но недавно здесь была построена Давыдковская станция метро БКЛ, реконструирована Матвеевская станция (будущий МЦД-4) и сегодня открывается путепровод. В ближайшее время будет реализована вторая очередь дорожного строительства в этом районе, что сделает его вполне комфортным с точки зрения транспортной доступности", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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